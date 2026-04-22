Autofahrer können aufatmen: Düsseldorfer Rheinufertunnel wird wie geplant geöffnet

Düsseldorf - Der Düsseldorfer Rheinufertunnel kann nach vierwöchiger Sperrung wie geplant am kommenden Samstagmorgen wieder für den Verkehr geöffnet werden. Das hat die Stadt mitgeteilt. Der Tunnel war für den Austausch tonnenschwerer Ventilatoren vollständig gesperrt worden.

Der Düsseldorfer Rheinufertunnel wird am kommenden Samstag wieder geöffnet. © Martin Gerten/dpa

Während der Sperrung mussten Umleitungsrouten den Verkehr von täglich durchschnittlich 45.000 Fahrzeugen aufnehmen, der sonst durch den Tunnel rollt. Um die Störungen möglichst gering zu halten, war ein Teil der Sperrzeit in die verkehrsärmeren Osterferien gelegt worden.

Der technische Aufwand allein für den Tausch der Axialventilatoren war enorm: Jeder der beiden Ventilatoren ist rund fünfeinhalb Meter hoch und wiegt etwa sechs Tonnen.

Daneben waren auch die Beleuchtung weiter auf LED umgerüstet, der Asphalt erneuert und weitere Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten ausgeführt worden.

Anlass für die Erneuerung der Ventilatoren sei eine Aktualisierung des Sicherheitskonzeptes für den Brandfall im Tunnel gewesen, hieß es. Dieses schreibe die zwingend erforderliche Anpassung der abzusaugenden Luftmengen vor.

Insgesamt beliefen sich die Kosten für die Arbeiten im Zuge der Tunnelsperrung auf rund 7 Millionen Euro, darunter rund 4,5 Millionen Euro für den Tausch der Ventilatoren.