Japantag in Düsseldorf endet mit farbenfrohen Bildern: Feuerwerk macht den Abschluss
Von Volker Danisch
Düsseldorf - Von Smiley über Regenbogen und Herzen bis Goldregen: Beim japanischen Feuerwerk in Düsseldorf will der Feuerwerksmeister Hideki Kubota viele farbenfrohe Bilder am Abendhimmel erzeugen.
Die Show werde am Samstag je nach Wetter ungefähr 25 Minuten dauern, sagte Pyrotechniker Martin Schmitz, der Kubota seit vielen Jahren beim Aufbau unterstützt.
Bei guter Thermik, also gutem Aufwind, blieben die Effekte länger in der Luft stehen. Kubota zündet die einzelnen Szenen manuell. Die Besonderheit des japanischen Feuerwerkes seien viele Gebilde und Spezialeffekte, "die wir sonst in Europa eher selten haben".
Das Spektakel in Düsseldorf sei das einzige Feuerwerk außerhalb Japans, das Feuerwerksmeister Kubota aufführe.
In Japan würden eher großkalibrige Feuerwerkskugeln eingesetzt. Jede für sich sei ein kleines Kunstwerk und könne auch einzeln bewertet werden, erklärte Schmitz.
In Europa seien es mehr die Kombinationen unterschiedlicher Artikel, die ein Gesamtbild ergeben. Die Feuerwerkskugeln, die jetzt in Düsseldorf zum Einsatz kämen, seien weit im Vorfeld vor zwei Jahren verschifft worden.
Feuerwerk läuft unter dem Motto: "What a wonderful world - Ein Feuerwerk voller Lebensfreude"
Das Feuerwerk mit dem Motto "What a wonderful world - Ein Feuerwerk voller Lebensfreude" soll am Samstag ab 23 Uhr zu sehen sein. Die Veranstalter rufen die erfahrungsgemäß zahlreichen Schaulustigen auf, sich am Rheinufer zu verteilen.
Das Veranstaltungsgelände biete entlang der Rheinuferpromenade zahlreiche gute Sichtmöglichkeiten vom Medienhafen bis hin zur Tonhalle.
Der Abschussplatz befinde sich in einem vollständig gesicherten Bereich, hatte der Veranstalter D.Live erklärt. Auch Schmitz erklärte: Es gebe einen riesigen Sicherheitsradius auf der Wiese gegenüber der Altstadt.
Im Sommer 2025 war es beim Feuerwerk der Rheinkirmes in Düsseldorf zu einem Unglück mit 19 Verletzten gekommen. Einige Feuerwerkskörper explodierten nah am Boden.
Das japanische Feuerwerk bildet traditionell den Abschluss des Japantages in der Landeshauptstadt. Von Gesang über Tanz bis Sport reicht das Programm. Hunderttausende Besucherinnen und Besucher werden erwartet.
Düsseldorf gilt als ein Zentrum der japanischen Community in Deutschland. Nach früheren Angaben leben hier etwa 8000 Japaner. In ganz NRW sind es etwa 15.000.
Titelfoto: Montage: Volker Danisch/dpa (2)