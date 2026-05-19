Japantag in Düsseldorf endet mit farbenfrohen Bildern: Feuerwerk macht den Abschluss

Düsseldorf - Von Smiley über Regenbogen und Herzen bis Goldregen: Beim japanischen Feuerwerk in Düsseldorf will der Feuerwerksmeister Hideki Kubota viele farbenfrohe Bilder am Abendhimmel erzeugen.

Hideki Kubota (l.) führt in Düsseldorf sein einziges Feuerwerk außerhalb Japans auf. © Volker Danisch/dpa

Die Show werde am Samstag je nach Wetter ungefähr 25 Minuten dauern, sagte Pyrotechniker Martin Schmitz, der Kubota seit vielen Jahren beim Aufbau unterstützt.

Bei guter Thermik, also gutem Aufwind, blieben die Effekte länger in der Luft stehen. Kubota zündet die einzelnen Szenen manuell. Die Besonderheit des japanischen Feuerwerkes seien viele Gebilde und Spezialeffekte, "die wir sonst in Europa eher selten haben".

Das Spektakel in Düsseldorf sei das einzige Feuerwerk außerhalb Japans, das Feuerwerksmeister Kubota aufführe.

In Japan würden eher großkalibrige Feuerwerkskugeln eingesetzt. Jede für sich sei ein kleines Kunstwerk und könne auch einzeln bewertet werden, erklärte Schmitz.

In Europa seien es mehr die Kombinationen unterschiedlicher Artikel, die ein Gesamtbild ergeben. Die Feuerwerkskugeln, die jetzt in Düsseldorf zum Einsatz kämen, seien weit im Vorfeld vor zwei Jahren verschifft worden.