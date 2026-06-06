CSD in Düsseldorf: So viele Menschen werden am Samstag erwartet

Düsseldorf - Unter dem Motto "Wir bleiben bunt und laut!" wird an diesem Wochenende in Düsseldorf der Christopher Street Day (CSD) gefeiert.

In Düsseldorf werden rund 7500 Menschen zum Christopher Street Day erwartet. © Oliver Berg/dpa

Höhepunkt ist die Demonstration am Samstag (13.30 Uhr), zu der nach Angaben der Polizei rund 7500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet werden. Die Kundgebung führt in diesem Jahr auf einer besonders langen Route durch die Innenstadt.

Rund um die Kundgebung findet ein mehrtägiges Straßenfest mit Aktionen und Partys verschiedener Organisationen statt, zu dem ebenfalls Tausende Besucher erwartet werden, wie der Veranstalter auf seiner Webseite mitteilte.

Neben queeren Menschen besuchen auch sogenannte "Allies" die Festlichkeiten - also Menschen, die die queere Community aktiv unterstützen.

Mit dem Christopher Street Day wird jedes Jahr in vielen Städten weltweit an die Rechte queerer Menschen erinnert.

Als queer bezeichnen sich Menschen, die sich nicht mit dem traditionellen Rollenbild von Mann und Frau oder anderen gesellschaftlichen Normen rund um Geschlecht und Sexualität identifizieren.