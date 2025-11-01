Fußgänger auf offener Straße von VW Polo erfasst - Lebensgefahr

Düsseldorf - Bei einem Unfall im Düsseldorfer Stadtteil Unterrath ist am Freitagabend ein Fußgänger (45) lebensgefährlich verletzt worden.

Ein zu Hilfe gerufener Rettungswagen brachte den verletzten Mann nach dem Unfall in ein Krankenhaus. (Symbolbild) © Thomas Warnack/dpa

Wie die Polizei öffentlich erklärt, soll der Fußgänger gerade dabei gewesen sein, die Hamborner Straße auf Höhe der Einmündung Kürtenstraße zu überqueren.

Nur kurz darauf wurde der 45-Jährige von einem 18-Jährigen und dessen gemieteten VW Polo erfasst. Durch den Zusammenstoß schleuderte der Passant zu Boden und zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu.