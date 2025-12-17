Oberleitungsstörung! Bahn-Chaos zwischen Düsseldorf und Köln

Düsseldorf - Rund um Köln und Düsseldorf kommt es aktuell zu erheblichen Verzögerungen im Bahnverkehr.

Rund 500 Personen mussten aufgrund der Oberleitungsstörung aus dem RE1 evakuiert werden. © Christoph Reichwein/dpa

Auslöser für das vorweihnachtliche Chaos sei demzufolge eine Oberleitungsstörung sein. Die dpa hatte zunächst darüber berichtet.

Wie es heißt, soll durch die Störung der RE1 im Düsseldorfer Süden gestrandet und erst Stunden später evakuiert worden sein.

Erst im Laufe des Abends soll die Störung repariert sein. Bis dahin kommt es zwischen Köln und Düsseldorf weiterhin zu Verzögerungen.