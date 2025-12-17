Oberleitungsstörung! Bahn-Chaos zwischen Düsseldorf und Köln
Düsseldorf - Rund um Köln und Düsseldorf kommt es aktuell zu erheblichen Verzögerungen im Bahnverkehr.
Auslöser für das vorweihnachtliche Chaos sei demzufolge eine Oberleitungsstörung sein. Die dpa hatte zunächst darüber berichtet.
Wie es heißt, soll durch die Störung der RE1 im Düsseldorfer Süden gestrandet und erst Stunden später evakuiert worden sein.
Erst im Laufe des Abends soll die Störung repariert sein. Bis dahin kommt es zwischen Köln und Düsseldorf weiterhin zu Verzögerungen.
Aus Köln kommende Züge werden über Leverkusen-Opladen umgeleitet. Aus Richtung Duisburg werde der Bahnverkehr um Düsseldorf herum geleitet.
Im Nahverkehr dagegen ist wohl mit Ausfällen zu rechnen.
Titelfoto: Christoph Reichwein/dpa