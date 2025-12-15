Zoff vor Bar eskaliert: Türsteher schießt auf Vater und Sohn

Düsseldorf - Nach Schüssen an einer Bar in Düsseldorf wurde Haftbefehl gegen den Türsteher (49) wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung erlassen.

Eins der Opfer (54) schwebe weiter in akuter Lebensgefahr, das zweite Opfer (19) sei stabil. Es handelt sich bei den beiden Opfern laut Staatsanwaltschaft um Vater und Sohn.

Das bestätigte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft der Nachrichtenagentur dpa.

Nach aktuellem Ermittlungsstand hatte es in der Nacht zum Sonntag Streit zwischen den beiden und dem Türsteher gegeben, weil der 19-Jährige nicht in das bekannte Lokal im Medienhafen durfte.

Der Türsteher soll dann mehrfach auf den Vater und einmal Richtung Sohn geschossen haben.