Fahrgast in Taxi angeschossen und schwer verletzt: Polizei fahndet mit Hubschrauber

Düsseldorf - In Düsseldorf -Pempelfort gibt es einen Großeinsatz der Polizei . Grund dafür sind Schüsse auf ein Taxi!

In der Düsseldorfer Innenstadt wurde ein Mann angeschossen. © Matti Rosenkranz

Demnach seien die Beamten gegen 14.40 Uhr in die Kaiserstraße alarmiert worden, da mehrere Zeugen Schüsse auf ein Fahrzeug gemeldet hatten. Auf einem Foto sind auch rund zehn Einschüsslöcher, vorwiegend im Bereich der Beifahrerseite der Windschutzscheibe, am Taxi erkennbar.

"Wir haben sofort eine Vielzahl an Einsatzkräften hingeschickt und zudem ist ein Hubschrauber zur Fahndung aufgestiegen", so ein Polizeisprecher gegenüber TAG24.

Bei dem Vorfall sei ein Mann, der Fahrgast des Taxis, schwer verletzt worden. Er befinde sich inzwischen im Krankenhaus und werde dort versorgt. Mehrere Kugeln sollen ihn getroffen haben, sein genauer Zustand sei aktuell aber noch unklar.

Zum Täter oder den Tätern können die Behörden noch keine Aussagen machen.

Ein Spurensicherungsteam war vor Ort und sicherte dort zahlreiche Patronenhülsen. Zudem wurde eine Mordkommission eingerichtet.