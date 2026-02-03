Karikaturen von Putin: Karneval-Legende pfeift auf Strafverfahren in Russland

Düsseldorf - Bildhauer und Karnevalist Jacques Tilly will trotz des umstrittenen Strafverfahrens in Russland mit seiner Arbeit fortfahren.

Jacques Tilly ist für seine bissig-satirischen Mottowagen im Düsseldorfer Karneval bekannt. © Oliver Berg/dpa

"Wir machen natürlich business as usual. Auch die Russen müssen begreifen, dass es uns nicht nur um Putin geht", sagte er dem Portal "Web.de News". "Im Karneval nehmen wir alle Herrscher aufs Korn, auch die demokratisch legitimierten."

Tilly hatte Karnevalswagen für den Düsseldorfer Rosenmontagszug mit Karikaturen von Kremlchef Putin gebaut.

Laut Gericht muss er sich unter anderem wegen Verunglimpfung der russischen Staatsorgane verantworten, dazu gehört neben der russischen Armee auch Putin.

Nach solchen Anschuldigungen sind in Russland schon viele Kriegsgegner der von Putin befohlenen Invasion der Ukraine verurteilt worden.

Die Entscheidungen stehen international als Unrechtsurteile der russischen Willkürjustiz in der Kritik.