Riesige Iran-Demo angekündigt: Mehr als 20.000 Teilnehmer erwartet

Düsseldorf - Tausende Menschen wollen am Samstag in Düsseldorf gegen das islamische Regime im Iran auf die Straße gehen.

Zu einer Demonstration mit dem Titel "Freiheit im Iran" (13.30 Uhr) werden rund 20.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet.

Die Demonstranten ziehen von der Friedrich-Ebert-Straße durch die Innenstadt bis zum Landtag.

Die Polizei wird mit Hunderten Beamten im Einsatz sein und rechnet mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Eine weitere Demo mit Iran-Bezug beginnt laut Polizei um 14.30 Uhr am Schadowplatz und endet in der Friedrich-Ebert-Straße. Hier werden etwa 1700 Teilnehmer erwartet.