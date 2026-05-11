Japan-Tag 2026: Diese Highlights warten am 23. Mai auf die Besucher

Düsseldorf - Knapp 9000 Kilometer trennen Düsseldorf von Japan. Eine große Distanz, die durch den Japan-Tag am Samstag, 23. Mai, zum 23. Mal überwunden wird, um kulturellen Austausch und Beziehungen zu stärken.

Zum Abschluss des Japan-Tages in Düsseldorf wird es auch in diesem Jahr wieder ein großes Feuerwerk geben. (Archivfoto) © Matthias Balk/dpa

In diesem Jahr gebe es wegen Bauarbeiten einige Änderungen am Veranstaltungsgelände, kündigte Michael Brill vom Veranstalter D.Live an. Es beginnt demnach im Rheinpark, verläuft entlang der Rheinuferpromenade und endet vor der Rheinkniebrücke.

Das Parkplatzgelände an der Rheinterrasse wird neuer Standort für die Popkultur-Bühne. Die Hauptbühne bleibe wie gewohnt am Burgplatz. Hunderttausende Besucherinnen und Besucher werden erwartet.

Auch dieses Jahr werde es wieder ein großes Feuerwerk geben, für das es jedes Jahr ein spezielles Sicherheitskonzept gebe: "Der Abschussplatz befindet sich bei uns in einem vollständig gesicherten Bereich", sagte Brill.

Im vergangenen Jahr war es beim Abschluss-Feuerwerk der Rheinkirmes in Düsseldorf zu einem Unglück mit 19 Verletzten gekommen. Einige Feuerwerkskörper waren viel zu nah am Boden explodiert.