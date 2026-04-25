Düsseldorfer Rheinufertunnel öffnet wieder - doch es gibt eine Einschränkung

Düsseldorf – Der Düsseldorfer Rheinufertunnel soll heute in den Morgenstunden nach vierwöchiger Sperrung wieder für den Verkehr geöffnet werden.

Der Rheinufertunnel in Düsseldorf war wegen des Austauschs von Ventilatoren zuletzt für vier Wochen dicht. (Symbolbild) © Martin Gerten/dpa

Das teilte die Stadt mit. Der Tunnel war am 30. März für den Austausch tonnenschwerer Ventilatoren vollständig gesperrt worden.

Allerdings muss die wichtige Nord-Süd-Verkehrsachse der Landeshauptstadt bereits am Sonntagmorgen (4 Uhr) wieder geschlossen werden – für den Düsseldorfer Marathon.

Gegen 17 Uhr soll der Tunnel am Sonntag in beiden Fahrtrichtungen wieder befahrbar sein.

Während der Sperrung mussten Umleitungsrouten den Verkehr von täglich durchschnittlich 45.000 Fahrzeugen aufnehmen, die sonst durch den Tunnel rollen.

Um die Störungen möglichst gering zu halten, war ein Teil der Sperrzeit in die verkehrsärmeren Osterferien gelegt worden.

Den Angaben nach beliefen sich die Kosten für die Arbeiten im Zuge der Tunnelsperrung insgesamt auf rund sieben Millionen Euro, darunter rund 4,5 Millionen Euro für den Tausch der Ventilatoren.