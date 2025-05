Japan-Tag in Düsseldorf: Fans dürfen sich auf besonderes Feuerwerk freuen

Düsseldorf - Am Samstag startet in Düsseldorf der traditionelle Japan-Tag. Auch in diesem Jahr dürfen sich die Fans dabei auf ein Mega-Feuerwerk freuen - und das strotzt nur so vor Asien-Power.

Beim Erstellen der Choreographie stünden die örtlichen Gegebenheiten wie das Gelände und die Sicherheitsabstände am Anfang. "Dann erfolgt die Auswahl des Hauptthemas und die Aufteilung in verschiedene Szenerien", schildern die Experten. Anschließend könnten das Gesamtkonzept entwickelt und die Effekte produziert werden.

"In Japan setzen wir gerne großkalibrige Feuerwerkskugeln ein. Jede für sich ist ein kleines Kunstwerk. In Europa sind es mehr die Kombinationen unterschiedlicher Artikel, die ein Gesamtbild ergeben", erklären die Verantwortlichen des Feuerwerkes, Hideki Kubota und Martin Schmitz, im Vorfeld der Veranstaltung.

Zum Japan-Tag werden am Samstag in Düsseldorf wieder Hunderttausende Besucher erwartet. Von Gesang über Tanz bis Sport reicht das Programm, an dessen Ende das japanische Feuerwerk (ab 23 Uhr) steht. Das Motto des Feuerwerks lautet in diesem Jahr "Japan erkunden – Ein Nachthimmel voller Magie".

Düsseldorf gilt als das Zentrum der japanischen Community in Deutschland. Allein in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt leben nach früheren Angaben rund 8300 Japaner und fast 15.000 in NRW.