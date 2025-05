Japantag 2025 in Düsseldorf noch größer als zuvor: Das gab's noch nie!

Düsseldorf - Fans von Cosplay, japanischem Essen und Feuerwerk aufgepasst! Europas größtes japanisches Kultur- und Begegnungsfest lockt am Samstag, 24. Mai, ab 11 Uhr wieder rund um die Rheinpromenade in Düsseldorf, doch es geht bereits in den Tagen davor schon los.