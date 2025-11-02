"Mrs. Doubtfire" feiert Premiere: In dieser deutschen Stadt spielt das Musical

Das Musical "Mrs. Doubtfire" kommt nach Deutschland. Vor der Premiere in Düsseldorf erzählt der Produzent, was die Herausforderungen waren.

Von Philip Dethlefs London - Die Hollywood-Komödie "Mrs. Doubtfire: Das stachelige Kindermädchen" mit Robin Williams (†63) in der Hauptrolle war 1993 ein weltweiter Kinoerfolg. Knapp 30 Jahre später feierte "Mrs. Doubtfire" als Musical am Broadway Premiere. Zuletzt lief es zwei Jahre erfolgreich am Londoner West End. Ab 6. November wird in Düsseldorf erstmals eine deutsche Produktion von "Mrs. Doubtfire" aufgeführt.

Das berühmte Musical "Mrs. Doubtfire" feiert seine Premiere in Düsseldorf. © Johann Persson/ATG Entertainment/dpa "Man denkt bei 'Mrs. Doubtfire' sofort an die Filmversion – aber sobald der Vorhang aufgeht, ist man in einer eigenen Welt", sagt Produzent Michael Driemler-Falk der Deutschen Presse-Agentur vor der Premiere im Capitol Theater. Auch wer das Musical schon in New York oder London gesehen hat, soll demnach etwas Neues erleben – "eine neue Fassung, die in Düsseldorf wirklich zum ersten Mal existiert." Während viele der Kostüme aus der englischen Produktion übernommen wurden, sind die Kulissen vollkommen neu. "Wir haben ein Bühnenbild gebaut, das es so noch nie gab. Es ist das erste Mal, dass 'Mrs. Doubtfire' ins Deutsche übersetzt wird – und das war ein intensiver, kreativer Prozess." Damit Musik und Humor auch in deutscher Sprache funktionieren, wurden drei Übersetzerteams engagiert. "Gerade im Komödiantischen ist das eine echte Herausforderung", sagt Driemler-Falk. "Aber es war ein spannender Prozess, die Witze so zu übertragen, dass sie trotzdem zünden."

Große Gefühle, mitreißende Musik