Grausamer Fund in Mehrfamilienhaus: Polizei entdeckt Leichen von Mutter und Baby

Düsseldorf - Grausamer Fund in einem Mehrfamilienhaus in Düsseldorf -Oberbilk: Polizisten entdeckten dort die Leichen einer Frau und eines Babys.

Die Polizei machte in einer Wohnung in Düsseldorf einen grausamen Fund. © Patrick Schüller

Nach Angaben der Behörden machten die Beamten am Samstagvormittag (29. November) gegen 11.11 Uhr die tragische Entdeckung.

Demnach habe man in einer der Wohnungen eine tote Frau sowie ihr ebenfalls totes Baby gefunden. "Es besteht der Verdacht, dass der 43 Jahre alte Familienvater mit slowakischer Nationalität, die beiden getötet haben könnte", so die Polizei.

Der 43-Jährige wurde schwerverletzt vorgefunden und festgenommen. Anschließend musste er aufgrund seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Dort befindet sich der Slowake immer noch, wie eine Polizeisprecherin am Sonntagabend (30. November) gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa) mitteilte.

Ob der mutmaßliche Täter bereits vernehmungsfähig war, ließ die Sprecherin allerdings offen.

Die Staatsanwaltschaft und eine Mordkommission der Kriminalpolizei Düsseldorf haben die Ermittlungen aufgenommen. Details zum Alter der Frau und des Baby sowie zu möglichen Hintergründen und dem Ablauf der Tat hielten die Ermittler weiterhin zurück.