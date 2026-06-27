Schüsse in Wohnung! 23-Jähriger in Lebensgefahr, Täter flüchtig
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Düsseldorf - In einer Düsseldorfer Wohnung sind am Freitagabend mehrere Schüsse gefallen, ein 23-Jähriger wurde lebensgefährlich verletzt.
Nach Angaben der Polizei seien die Schüsse gegen 22.09 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Klosterstraße abgegeben worden.
Wie es heißt, hätten sich die mutmaßlichen Täter unmittelbar nach der Tat aus dem Staub gemacht - sie konnten von den Beamten nicht mehr gefunden werden.
Für den lebensgefährlich verletzten jungen Mann ging es per Rettungswagen in ein Krankenhaus.
Eine Mordkommission der Polizei Düsseldorf hat inzwischen die Ermittlungen aufgenommen und fahndet nach den Tätern. Zu den Hintergründen der Tat ist bislang nichts bekannt.
Titelfoto: 123rf/amitdnath