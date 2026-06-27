Schüsse in Wohnung! 23-Jähriger in Lebensgefahr, Täter flüchtig

Düsseldorf - In einer Düsseldorfer Wohnung sind am Freitagabend mehrere Schüsse gefallen, ein 23-Jähriger wurde lebensgefährlich verletzt.

Ein Krankenwagen brachte den lebensgefährlich Verletzten in ein Krankenhaus. (Symbolbild) © 123rf/amitdnath

Nach Angaben der Polizei seien die Schüsse gegen 22.09 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Klosterstraße abgegeben worden.

Wie es heißt, hätten sich die mutmaßlichen Täter unmittelbar nach der Tat aus dem Staub gemacht - sie konnten von den Beamten nicht mehr gefunden werden.

Für den lebensgefährlich verletzten jungen Mann ging es per Rettungswagen in ein Krankenhaus.