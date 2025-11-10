Vier Verletzte bei Tankstellen-Brand in Düsseldorf: "Das sah dramatisch aus"

Düsseldorf - Bei einem Brand im Verkaufsraum einer Tankstelle am Düsseldorfer Südring sind vier Menschen verletzt worden, einer davon lebensgefährlich.

Die Feuerwehr war mit einem starken Aufgebot vor Ort. © Patrick Schüller

Die Flammen hätten aber nicht auf den sensiblen Bereich der Tanksäulen übergegriffen, sagte ein Feuerwehrsprecher.

Als die ersten Einsatzkräfte eingetroffen seien, habe es eine massive Rauchentwicklung gegeben. "Das sah dramatisch aus", sagte der Sprecher.

Neben dem Verkaufsraum sei auch ein Lager ausgebrannt.

Nach gut zwei Stunden war der Einsatz weitgehend beendet gewesen. Weshalb das Feuer ausbrach, war zunächst unklar.