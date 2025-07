Ekel-Tat in Bonn: Mann entblößt sich im Beisein von Kindern mitten im Bus

Bonn - Weil er in einem Bus in Bonn sein Geschlechtsteil entblößt hat, ermittelt die Polizei aktuell gegen einen 33-Jährigen unter anderem wegen exhibitionistischen Handlungen vor Kindern.

Alles in Kürze

Im Bereich des Bonner Hauptbahnhofs konnte die Polizei den 33-Jährigen in Gewahrsam nehmen. © Thomas Banneyer/dpa

Der Mann wird beschuldigt, am Donnerstagmorgen in einem Bus der Linie 610 plötzlich seine Hose ausgezogen und so mehrere Passanten - darunter auch Kinder und Jugendliche - belästigt zu haben.

Als zwei anwesende Mitarbeiter der Stadtwerke Bonn daraufhin versuchten, den 33-Jährigen aus dem Fahrzeug zu bringen, ergriff er die Flucht.

Kurze Zeit später trafen Beamte der Polizeiwache Innenstadt den Beschuldigten dann am Bonner Hauptbahnhof an, wo er gerade mehrere Passanten anpöbelte.

Bei der anschließenden Feststellung seiner Personalien samt Personenkontrolle reagierte der Mann schließlich derart aggressiv, dass er versuchte, einen Beamten mit der Faust zu schlagen.

Es blieb allerdings beim Versuch: Der Polizist konnte dem Schlag ausweichen. In der Folge wurde der 33-Jährige am Boden fixiert und mit Handschellen gefesselt. Auch dabei leistete er Widerstand, berichtet die Behörde.