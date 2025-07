Sommer-Baustelle: Bahn sperrt wichtige Strecke zwischen Köln und Siegen

Köln/Siegen - Wegen Bauarbeiten an der Siegstrecke müssen sich Bahnreisende zwischen dem Rheinland und Siegen Ende des Sommers auf Zugausfälle einstellen.

Alles in Kürze

Den Bahnhof Siegen fahren die ICs bis zum 12. September nicht an. Auch auf den Regionalbahnlinien RE 8 und RB 27 komme es zwischen 9. und 12. September zu Auswirkungen, wobei die Details des Ersatzkonzeptes noch erarbeitet werden, hieß es.

So soll in Rosbach eine Eisenbahnbrücke saniert werden. Gleichzeitig werden auf der gesamten Strecke Tunnel überprüft. In mehreren Bahnhöfen werden Weichen erneuert.

Laut Deutscher Bahn dienen die Arbeiten auch als Vorbereitung für eine für 2026 geplante Großbaustelle: Wenn die Strecke entlang des rechten Rheinufers zwischen Troisdorf und Wiesbaden saniert wird, dient die Siegstrecke als Ausweichroute für den Güterverkehr.