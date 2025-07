23.07.2025 12:44 Frontal-Crash in Odenthal: Feuerwehr muss 19-Jährigen aus Auto schneiden

Unglück am Dienstagnachmittag in Odenthal: Auf der Scherfbachtalstraße krachte ein Lkw frontal in einen entgegenkommenden Mazda. Zwei Menschen wurden verletzt.

Von Alina Eultgem

Odenthal - Schweres Unglück am Dienstagnachmittag in Odenthal: Auf der Scherfbachtalstraße krachte ein Lkw frontal in einen entgegenkommenden Mazda. Zwei Menschen wurden verletzt.

Zwei Menschen wurden verletzt, ein 19-Jähriger schwer.

Feuerwehr musste den jungen Autofahrer aus dem Auto schneiden.

Lkw-Fahrer kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.

Wie die Polizei am Mittwoch berichtet, war zunächst ein 66-Jähriger gegen 16 Uhr mit seinem Laster in Richtung Voiswinkel unterwegs. Laut Zeugenaussagen geriet er vor einer Kurve plötzlich auf die Gegenspur. Dort krachte er mit dem Mazda eines 19-Jährigen zusammen. Der junge Autofahrer hatte keine Chance auszuweichen, wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und im Wagen eingeklemmt. Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten sogar die Türen auf der linken Seite auftrennen, um ihn zu befreien. Danach kam er mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Später gaben die Ärzte Entwarnung: Lebensgefahr bestand nicht. Der Lkw-Fahrer kam mit leichten Verletzungen ebenfalls ins Krankenhaus. Warum er auf die falsche Fahrbahn geriet, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt jetzt wegen fahrlässiger Körperverletzung. Der Unfall ging auch an den beiden Fahrzeugen nicht spurlos vorbei: Der Mazda ist ein Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Am Laster entstand ein Schaden in vierstelliger Höhe. Für die Unfallaufnahme war die Scherfbachtalstraße rund zwei Stunden komplett gesperrt.

Titelfoto: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis