Erneut eine JVA im Visier: Wieder Korruptionsverdacht in NRW

Willich/Düsseldorf - In NRW wird in einem weiteren Gefängnis wegen Korruption ermittelt. Bereits am 13. Juli gab es Durchsuchungen in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Willich 1, wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Krefeld der dpa bestätigte.

In der JVA Willich 1 gab es aufgrund eines Korruptionsverdachts Durchsuchungen. © Rolf Vennenbernd/dpa

Ermittelt werde gegen zwei Vollzugsbeamte, unter anderem wegen des Verdachts des Drogenhandels und der Bestechlichkeit. Der "Kölner Stadt-Anzeiger" hatte berichtet.

Laut Staatsanwaltschaft werden die sichergestellten Beweismittel aktuell ausgewertet. Detailliertere Angaben machte die Behörde zunächst nicht.

Wie aus einem am frühen Mittwochabend vom Justizministerium an den Rechtsausschuss verschickten Bericht hervorgeht, bezog sich die Durchsuchung auf einen Beschuldigten, dessen Spind und Wohnung gefilzt wurden. Vorher habe es Hinweise der Anstaltsleiterin auf den Bediensteten gegeben, der angeblich Drogen an Gefangene verkaufe.

Im Spind wurde laut dem Bericht des Ministeriums nichts gefunden. Das Ergebnis der Wohnungsdurchsuchung stehe noch aus.

Die JVA-Leiterin habe den Verdächtigen suspendiert. Wieso die Staatsanwaltschaft von zwei Beschuldigten spricht, geht aus dem Bericht an die Abgeordneten nicht hervor.