Erinnerungen an Gelsenkirchen werden wach: Schließfächer in Sparkasse aufgebrochen
Von Jonas-Erik Schmidt, Florian Fischer
Mönchengladbach - In einer Sparkassen-Filiale in Mönchengladbach haben Täter mutmaßlich rund 30 Schließfächer aufgebrochen.
Zu dem Vorfall soll es am Montag gegen 12.25 Uhr während der Öffnungszeiten des Kreditinstituts in Rheydt gekommen sein. Zum möglichen Schaden machte die Bank zunächst keine Angaben. Nach Angaben der Polizei konnten die Täter mit Beute flüchten.
Die Ermittler gingen von zwei Tätern aus. Sie hätten insgesamt 29 Schließfächer aufgebrochen und sich etwa eine halbe Stunde lang in dem Schließfachraum aufgehalten. Insgesamt befänden sich dort 1700 Schließfächer.
Nach Angaben der Sparkasse wurden die Unbekannten während der Tat von Kunden und Mitarbeitern gestört. Der genaue Ablauf war zunächst unklar. Die Polizei veröffentlichte Beschreibungen der beiden Tatverdächtigen und richtete eine Ermittlungskommission ein.
Demnach habe der eine Mann eine violettblaue Jacke, eine zweifarbige Hose (unten am Bein braun, oben lachsrot), Wander- oder Arbeitsschuhe und einen violettblauen Anglerhut getragen. Zudem habe er einen Koffer-Trolley hinter sich hergezogen und einen dunkelgrauen oder schwarzen Rucksack auf dem Rücken getragen.
Der andere Mann sei mit einer braunen Jacke, darunter einem dunkelgrauen T-Shirt, einer hellblauen Jeans, Wander- oder Arbeitsschuhen und einer beige-dunkelgrauen Kappe bekleidet gewesen. Außerdem habe er einen dunklen Einkaufstrolley dabei gehabt.
Polizei arbeitet eng mit der Sparkasse zusammen
Man arbeite eng mit den Ermittlungsbehörden zusammen, erklärte die Sparkasse. "Über weitergehende Erkenntnisse werden wir informieren, wenn solche gesichert vorliegen", ergänzte das Kreditinstitut.
Ende 2025 hatte ein groß angelegter Einbruch in einer Sparkasse in Gelsenkirchen für Aufsehen gesorgt.
Unbekannte brachen dabei mehr als 3000 Schließfächer auf. Sie waren zuvor über die Tiefgarage in einen Archivraum der Bank und von dort aus mit einem Spezialbohrer in den Tresorraum der Bank eingedrungen.
Wer Hinweise zu den Verdächtigen im aktuellen Fall geben kann, möge sich bitte telefonisch unter 02161290 bei der Polizei melden.
Titelfoto: Soeren Stache/dpa