Erinnerungen an Gelsenkirchen werden wach: Schließfächer in Sparkasse aufgebrochen

Mönchengladbach - In einer Sparkassen-Filiale in Mönchengladbach haben Täter mutmaßlich rund 30 Schließfächer aufgebrochen.

In einer Sparkasse in Mönchengladbach sind 30 Schließfächer aufgebrochen worden. (Symbolfoto) © Soeren Stache/dpa

Zu dem Vorfall soll es am Montag gegen 12.25 Uhr während der Öffnungszeiten des Kreditinstituts in Rheydt gekommen sein. Zum möglichen Schaden machte die Bank zunächst keine Angaben. Nach Angaben der Polizei konnten die Täter mit Beute flüchten.

Die Ermittler gingen von zwei Tätern aus. Sie hätten insgesamt 29 Schließfächer aufgebrochen und sich etwa eine halbe Stunde lang in dem Schließfachraum aufgehalten. Insgesamt befänden sich dort 1700 Schließfächer.

Nach Angaben der Sparkasse wurden die Unbekannten während der Tat von Kunden und Mitarbeitern gestört. Der genaue Ablauf war zunächst unklar. Die Polizei veröffentlichte Beschreibungen der beiden Tatverdächtigen und richtete eine Ermittlungskommission ein.

Demnach habe der eine Mann eine violettblaue Jacke, eine zweifarbige Hose (unten am Bein braun, oben lachsrot), Wander- oder Arbeitsschuhe und einen violettblauen Anglerhut getragen. Zudem habe er einen Koffer-Trolley hinter sich hergezogen und einen dunkelgrauen oder schwarzen Rucksack auf dem Rücken getragen.

Der andere Mann sei mit einer braunen Jacke, darunter einem dunkelgrauen T-Shirt, einer hellblauen Jeans, Wander- oder Arbeitsschuhen und einer beige-dunkelgrauen Kappe bekleidet gewesen. Außerdem habe er einen dunklen Einkaufstrolley dabei gehabt.