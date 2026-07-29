Nach CSD-Anschlag: NRW zieht erste Konsequenzen

Düsseldorf - Als Konsequenz aus dem islamistisch motivierten Terroranschlag in Berlin nehmen die Sicherheitsbehörden in Nordrhein-Westfalen Gefährder stärker ins Visier.

NRW-Innenminister Herbert Reul (73, CDU) hat seinen Plan für Sicherheitsmaßnahmen gegen Terroranschläge aufgezeigt. © Federico Gambarini/dpa

"Unsere Gefährder, die gucken wir uns jetzt ganz genau an, die nehmen wir uns vor", sagte Innenminister Herbert Reul (73, CDU) in Düsseldorf.

Zugleich seien die Sicherheitsmaßnahmen für große Veranstaltungen im bevölkerungsreichsten Bundesland verschärft worden. Schon am Sonntag seien alle Kreispolizeibehörden im Land per Erlass sensibilisiert worden, noch mehr Präsenz zu zeigen, Schutzmaßnahmen zu prüfen und wo nötig nachzusteuern.

Gerade bei Volksfesten, Konzerten und anderen großen Veranstaltungen wie den anstehenden Umzügen zum Christopher Street Day (CSD) zeige die Polizei noch stärker Gesicht.

Zugleich prüfen die Sicherheitsbehörden, ob Maßnahmen gegen islamistische Gefährder in NRW nachgeschärft werden müssen.

Die Staatsschutzdienststellen seien angehalten, sich die als Gefährder eingestuften Personen noch genauer anzuschauen und zu prüfen, ob weitere Maßnahmen notwendig seien, so Reul. Dazu werde es auch mehrere Sondersitzungen des Gemeinsamen Terrorabwehrzentrums geben.