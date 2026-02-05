Forschungsprojekt mit Schreck-Resultat: Sexuelle Gewalt bei Pfadfinderverband belegt
Von Petra Albers
Köln - Ein Forschungsprojekt der Universitäten Marburg und Gießen liefert erschreckende Ergebnisse: Demnach ist sexueller Missbrauch im größten deutschen Pfadfinderverband St. Georg ein weit verbreitetes Problem.
Das ist das Ergebnis eines Forschungsprojekts zur Aufarbeitung sexualisierter und spiritueller Gewalt in der Deutschen Pfadfinder*innenschaft Sankt Georg (DPSG), das am Donnerstag in Köln vorgestellt wurde.
"Gemeinschaft, Macht, Nähe und ein spiritueller Überbau öffnen den Raum für sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen", sagte die Leiterin des Projekts, Prof. Sabine Maschke von der Uni Marburg.
Besonders gefährdet seien Kinder und Jugendliche bei Gemeinschaftsaktivitäten wie Zeltlagern. Die Täter seien überwiegend männliche Gruppenleiter, die ihre Machtposition ausnutzten. "Das Problem sexualisierter Gewalt reicht tief in die verbandlichen Strukturen der DPSG hinein", sagte Maschke. Traditionelle Rituale wie etwa die "Lagerhochzeit" begünstigten Missbrauch. Oft sei bei den Taten Alkohol im Spiel.
Um sexualisierte Gewalt in Zukunft einzudämmen, sei "ein tiefgreifender Umbau der Verbandsstrukturen nötig", sagte Maschke. In diesen Prozess müssten Betroffene einbezogen werden, und er müsse von einem externen Gremium begleitet werden.
Der Verband habe versagt
Die DPSG-Bundesvorsitzende Annkathrin Meyer bat alle Betroffenen um Entschuldigung. "Wir erkennen Euer Leid an", sagte sie. Der Verband habe versagt. "Als Institution haben wir nicht ausreichend geschützt, hingeschaut und zugehört."
Der Bundesvorstand werde sich der Verantwortung stellen, echte Aufarbeitung zu betreiben, sagte auch der Co-Vorsitzende Sebastian Becker. Ziel sei es, bestehende Strukturen grundlegend zu überdenken und zukünftig einen sichereren Ort für die Mitglieder zu schaffen.
Anzahl an Opfern von sexueller Gewalt geht aus Projekt nicht hervor
Das Forschungsteam der Universitäten Marburg und Gießen hatte seit Ende 2023 im Auftrag der DPSG das Vorkommen und den Umgang mit sexueller Gewalt in dem Verband untersucht. Grundlage waren unter anderem Interviews mit Betroffenen und die Auswertung von Akten aus verschiedenen Archiven.
Wie viele junge Menschen tatsächlich sexuelle Gewalt in der DPSG erlebt haben, lasse sich aus der Untersuchung aber nicht ableiten, sagte Ludwig Stecher von der Uni Marburg. Die Befragungen seien nicht repräsentativ.
Zudem fehle ausreichend Material, unter anderem weil die meisten kirchlichen Bistumsarchive keine Unterlagen zur Verfügung gestellt hätten.
Die DPSG ist Mitglied im Bund der deutschen katholischen Jugend (BDKJ) und hat nach eigenen Angaben mehr als 83.000 Mitglieder in rund 1100 Ortsgruppen, die in der Regel an Kirchengemeinden angebunden sind.
Titelfoto: Oliver Berg/dpa