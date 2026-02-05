Forschungsprojekt mit Schreck-Resultat: Sexuelle Gewalt bei Pfadfinderverband belegt

Köln - Ein Forschungsprojekt der Universitäten Marburg und Gießen liefert erschreckende Ergebnisse: Demnach ist sexueller Missbrauch im größten deutschen Pfadfinderverband St. Georg ein weit verbreitetes Problem.

Im Pfadfinderverband St. Georg kommt es regelmäßig zu Fällen von sexuellem Missbrauch. Das ist das Ergebnis eines Forschungsprojekts der Unis Marburg und Gießen. (Symbolbild) © Oliver Berg/dpa

Das ist das Ergebnis eines Forschungsprojekts zur Aufarbeitung sexualisierter und spiritueller Gewalt in der Deutschen Pfadfinder*innenschaft Sankt Georg (DPSG), das am Donnerstag in Köln vorgestellt wurde.

"Gemeinschaft, Macht, Nähe und ein spiritueller Überbau öffnen den Raum für sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen", sagte die Leiterin des Projekts, Prof. Sabine Maschke von der Uni Marburg.

Besonders gefährdet seien Kinder und Jugendliche bei Gemeinschaftsaktivitäten wie Zeltlagern. Die Täter seien überwiegend männliche Gruppenleiter, die ihre Machtposition ausnutzten. "Das Problem sexualisierter Gewalt reicht tief in die verbandlichen Strukturen der DPSG hinein", sagte Maschke. Traditionelle Rituale wie etwa die "Lagerhochzeit" begünstigten Missbrauch. Oft sei bei den Taten Alkohol im Spiel.

Um sexualisierte Gewalt in Zukunft einzudämmen, sei "ein tiefgreifender Umbau der Verbandsstrukturen nötig", sagte Maschke. In diesen Prozess müssten Betroffene einbezogen werden, und er müsse von einem externen Gremium begleitet werden.