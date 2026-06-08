Nach Nordbrücken-Sperrung: Wird der ÖPNV in Bonn jetzt kostenlos?

Bonn - Nach der plötzlichen Sperrung der Bonner Nordbrücke und den damit einhergehenden Verkehrsproblemen könnte der öffentliche Personennahverkehr in Bonn vorübergehend kostenlos werden.

Der Öffentliche Nahverkehr in Bonn soll aufgrund der Sperrung der Nordbrücke kostenlos werden. © Henning Kaiser/dpa

Das gehöre zu den Maßnahmen, die für Oberbürgermeister Guido Deús (58, CDU) derzeit im "absoluten Mittelpunkt" stünden.

"Wir möchten ein Anreizsystem setzen, damit so viele Menschen wie irgendwie möglich den ÖPNV nutzen." Am Donnerstag soll der Stadtrat über eine entsprechende Vorlage beraten.

Deús zufolge könnte das Angebot zunächst bis Ende Juni gelten. Bestehende Abonnements würden allerdings nicht erstattet. Der Bürgermeister verwies auf die damit verbundenen Kosten: "Wir können uns schon vieles von dem, was ich Ihnen hier sage, in unserer Finanzsituation eigentlich nicht leisten und machen es trotzdem", sagte er.

Dass man bei einem bestehenden Abo Geld zurückbekomme, könne er nicht verkünden.

Die Bonner Nordbrücke ist Teil der A565 und die wichtigste Ost-West-Verbindung der Region.

Am Mittwoch war die vielbefahrene Autobahnbrücke über den Rhein aber wegen neu entdeckter Schäden bis auf weiteres für den Verkehr gesperrt worden.