Gänsehaut in Düsseldorf: OneRepublic bringt 20.000 Fans zum Mitsingen

Düsseldorf - "Singt mit mir": Diesem Wunsch des Leadsängers von OneRepublic kamen am Samstagabend rund 20.000 Zuschauer unter freiem Himmel in Düsseldorf nach.

Der Leadsänger von OneRepublic ist Ryan Tedder (47). Der US-Amerikaner ist nicht nur Frontmann und Sänger der Band, sondern auch ein äußerst erfolgreicher Songwriter und Musikproduzent. © Henning Kaiser/dpa

Auf ihrer "From Europe With Love Tour" macht die US-Band für insgesamt drei Shows in Deutschland Halt. Zur Unterstützung brachte OneRepublic gleich zwei Voracts mit: die deutsche Künstlerin LEA sowie die Britin Jessi J.

Mit OneRepublic fand erst der zweite Auftritt im Open Air Park Düsseldorf statt. Die Location in der Nähe der Merkur Spiel-Arena feierte eine Woche zuvor ihre Premiere.

Die Band wurde durch Titel wie "Apologize" und "Counting Stars" weltberühmt. Seit dem ersten Durchbruch im Jahr 2007 erreichte die Gruppe mit ihrem Mix aus Rock, Pop, Indie und Hip-Hop Millionen verkaufte Alben und Milliarden Streams.

Neben Songs aus allen Epochen ihrer eigenen jahrzehntelangen Bandgeschichte coverte OneRepublic in den knapp zwei Stunden auch mehrere Lieder anderer Interpreten. So etwa Beyoncés Welthit "Halo", den Frontmann Ryan Tedder einst mitschrieb.