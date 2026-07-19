Das war nichts! Brücke standhafter als gedacht: Sprengmeister muss an A45 noch mal ran

Wenden (Kreis Olpe) - Eine Brückensprengung im Sauerland ist nicht ganz nach Plan verlaufen.

Die Explosion konnte aus weiter Ferne bestaunt werden. © News5

Ein lauter Knall ertönte am Sonntagmorgen unter der Talbrücke Ottfingen an der A45, die daraufhin rund 30 Meter in die Tiefe stürzte - zumindest ein Teil der Konstruktion.

Denn insgesamt vier von insgesamt 24 Stützen der 1971 fertiggestellten Brücke wollten nicht nachgeben und stehen nach der Explosion noch immer.

Sie sollen im Zuge eines zweiten Versuchs am Sonntagmittag dann mit einer weiteren Sprengung zu Fall gebracht werden, wie eine Sprecherin der Autobahn GmbH gegenüber TAG24 erklärte. Eine genaue Zeit für die Nachsprengung konnte sie allerdings nicht nennen.

Aufgrund der Sprengung ist die A45 zwischen der Anschlussstelle Freudenberg und dem Kreuz Olpe-Süd seit 6 Uhr in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Geplant war ursprünglich, den Streckenabschnitt ab 13 Uhr wieder freizugeben. Ob es dabei bleibt, ist aufgrund der Spreng-Panne fraglich.