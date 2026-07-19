Mysteriöses Vogelsterben: Beliebter Badesee nahe Köln vorsorglich gesperrt

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Der Rotter See in Troisdorf ist gesperrt. Mehrere tote und kranke Wasservögel wurden entdeckt. Die Ursache wird derzeit untersucht.

Von Alina Eultgem

Troisdorf - Der Rotter See in Troisdorf ist aktuell gesperrt. Der Grund: Am und im Wasser wurden mehrere tote und kranke Wasservögel entdeckt. Die Stadt untersucht nun gemeinsam mit den zuständigen Behörden die Ursache.

Feuerwehr, DLRG und Tierrettung waren am Rotter See im Einsatz und bargen mehrere tote Wasservögel.
Feuerwehr, DLRG und Tierrettung waren am Rotter See im Einsatz und bargen mehrere tote Wasservögel.  © Marius Fuhrmann

Am Freitag waren Feuerwehr, DLRG, Ordnungsdienst und die Tierrettung im Einsatz. Sie bargen 17 tote Enten. Außerdem konnten zwei junge Schwäne und eine Ente lebend gerettet und in eine Auffangstation gebracht werden.

Warum die Tiere gestorben oder krank geworden sind, ist noch unklar. Die Experten prüfen verschiedene mögliche Ursachen.

Bis die Nachforschungen abgeschlossen sind, bittet die Stadt alle Besucher um Vorsicht. Tote oder kranke Vögel sollten auf keinen Fall angefasst werden.

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Auch Hunde sollten von den Tieren ferngehalten werden. Wer weitere tote oder auffällige Vögel entdeckt, soll die Stadt oder das Veterinäramt informieren.

Der Rotter See ist aktuell gesperrt. Grund sind mehrere tote und kranke Wasservögel, deren Todesursache jetzt untersucht wird.
Der Rotter See ist aktuell gesperrt. Grund sind mehrere tote und kranke Wasservögel, deren Todesursache jetzt untersucht wird.  © Marius Fuhrmann

Außerdem rät die Stadt dazu, vorerst nicht im Rotter See zu baden. Zwar gab es zuletzt keine Hinweise darauf, dass das Wasser gefährlich ist, die Ergebnisse der aktuellen Wasserprobe stehen aber noch aus.

Über neue Erkenntnisse will die Stadt informieren.

Titelfoto: Marius Fuhrmann

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