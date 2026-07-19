Mysteriöses Vogelsterben: Beliebter Badesee nahe Köln vorsorglich gesperrt

Troisdorf - Der Rotter See in Troisdorf ist aktuell gesperrt. Der Grund: Am und im Wasser wurden mehrere tote und kranke Wasservögel entdeckt. Die Stadt untersucht nun gemeinsam mit den zuständigen Behörden die Ursache.

Feuerwehr, DLRG und Tierrettung waren am Rotter See im Einsatz und bargen mehrere tote Wasservögel. © Marius Fuhrmann

Am Freitag waren Feuerwehr, DLRG, Ordnungsdienst und die Tierrettung im Einsatz. Sie bargen 17 tote Enten. Außerdem konnten zwei junge Schwäne und eine Ente lebend gerettet und in eine Auffangstation gebracht werden.

Warum die Tiere gestorben oder krank geworden sind, ist noch unklar. Die Experten prüfen verschiedene mögliche Ursachen.

Bis die Nachforschungen abgeschlossen sind, bittet die Stadt alle Besucher um Vorsicht. Tote oder kranke Vögel sollten auf keinen Fall angefasst werden.

Auch Hunde sollten von den Tieren ferngehalten werden. Wer weitere tote oder auffällige Vögel entdeckt, soll die Stadt oder das Veterinäramt informieren.