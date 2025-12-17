Generalabrechnung vorprogrammiert: NRW-Landtag stimmt über Rekordhaushalt ab

Düsseldorf - Der nordrhein-westfälische Landtag will am Mittwoch (ab 10 Uhr) den Rekordhaushalt der Landesregierung für 2026 verabschieden.

Ministerpräsident Hendrik Wüst (50, CDU) wird in der dritten und abschließenden Haushaltslesung des Landtages das Wort ergreifen. © Elisa Schu/dpa

Die Opposition nutzt die dritte und abschließende Haushaltslesung im Plenum traditionell für eine Generalabrechnung mit der Regierung. Auch Ministerpräsident Hendrik Wüst (50, CDU) wird das Wort ergreifen.

Die NRW-Regierung plant für 2026 Ausgaben in Höhe von 112,3 Milliarden Euro ein. Das sind 6,8 Milliarden Euro mehr als im Haushalt des laufenden Jahres. Über 43,5 Milliarden Euro sind 2026 für Kinder, Schulen, Hochschulen und Kitas vorgesehen. Ein Drittel aller Ausgaben des Landeshaushalts entfällt auch 2026 auf die Kommunen.

Der Landtag hat wenige Tage vor Weihnachten noch ein umfangreiches Programm. Mehrere wichtige Gesetze sollen verabschiedet werden, darunter der milliardenschwere NRW-Infrastrukturplan auf Basis des Sondervermögens des Bundes.

Die schwarz-grüne Landesregierung will damit in den nächsten zwölf Jahren 31,2 Milliarden Euro in Bildung und Infrastruktur investieren.