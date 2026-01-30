Großdemo in Düsseldorf: 10.000 Demonstranten für Iran erwartet
Von Frank Christiansen
Düsseldorf - Zu zwei Demonstrationen für Freiheit im Iran erwartet die Polizei an diesem Samstag in Düsseldorf rund 10.000 Menschen.
Es könne zu Verkehrsstörungen kommen, wenn die Demonstrationszüge vom Hauptbahnhof durch die Innenstadt ziehen, hieß es. Die Sammelphasen für diese Aufzüge beginnen um 12 und um 14 Uhr.
Eine Demonstration zieht zum Schadowplatz, eine zum Landtag. Hinzu kämen weitere Kundgebungen im Bereich der Innenstadt. Zahlreiche Polizisten seien im Einsatz.
Die Polizei werde die Einschränkungen im Straßenverkehr so gering wie möglich halten. Dennoch sollten sich Besucher der Innenstadt am besten mit der U-Bahn fortbewegen.
Am vergangenen Samstag waren in Düsseldorf fast 18.000 Menschen gegen die Regierung im Iran auf die Straße gegangen. Dabei blieb alles friedlich.
Unterstützung erhielten die Demonstranten von der Landesregierung. Bei Demonstrationen gegen die Regierung im Iran hatte es im Januar Tausende Tote gegeben.
Titelfoto: Roberto Pfeil/dpa