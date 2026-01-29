Dreister Diebstahl auf Friedhof: Krankenschwester-Statue verschwunden
Monheim am Rhein - Dreist, laut und offenbar gut geplant: Unbekannte haben auf einem Friedhof in Monheim am Rhein eine riesige Bronzefigur geklaut. Die Polizei sucht nach Zeugen.
Die rund drei Meter hohe Statue einer Krankenschwester wurde laut den Beamten einfach abgeflext und abtransportiert, mitten vom Gelände der katholischen Kirchengemeinde St. Gereon Dionysius an der Frohnstraße.
Passiert sein soll der Coup zwischen Dienstag (27. Januar) um 15 Uhr und Mittwochmorgen (28. Januar) gegen 9.40 Uhr.
In diesem Zeitraum verschafften sich die Täter Zutritt zum Friedhof, setzten eine Flex an den Füßen der fest verankerten Bronzefigur an und verschwanden anschließend samt Statue unerkannt.
Da die Figur nicht nur mehrere Meter hoch, sondern auch extrem schwer war, ist für die Polizei klar: Hier waren mehrere Personen am Werk.
Es wird vermutet, dass sie einen Transporter oder einen Anhänger nutzten, um die Beute wegzuschaffen.
Nach Diebstahl auf Friedhof: Polizei bittet um Hinweise
Die Ermittler gehen davon aus, dass die Diebe die Figur einschmelzen wollen, um am Wert des Materials zu verdienen. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen bei stolzen 15.000 bis 20.000 Euro.
Jetzt hofft die Polizei auf Zeugen und fragt: Wer hat rund um den Friedhof in Monheim am Rhein verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Oder: Wer kann Hinweise zum Verbleib der Bronzestatue geben?
Hinweise werden unter der Telefonnummer 02173 / 9594-6350 entgegengenommen.
Titelfoto: Polizei Mettmann