Dreister Diebstahl auf Friedhof: Krankenschwester-Statue verschwunden

Monheim am Rhein - Dreist, laut und offenbar gut geplant: Unbekannte haben auf einem Friedhof in Monheim am Rhein eine riesige Bronzefigur geklaut. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Die mehrere Meter hohe Bronzefigur wurde von Unbekannten abgeflext und vom Friedhof gestohlen. © Polizei Mettmann

Die rund drei Meter hohe Statue einer Krankenschwester wurde laut den Beamten einfach abgeflext und abtransportiert, mitten vom Gelände der katholischen Kirchengemeinde St. Gereon Dionysius an der Frohnstraße.

Passiert sein soll der Coup zwischen Dienstag (27. Januar) um 15 Uhr und Mittwochmorgen (28. Januar) gegen 9.40 Uhr.

In diesem Zeitraum verschafften sich die Täter Zutritt zum Friedhof, setzten eine Flex an den Füßen der fest verankerten Bronzefigur an und verschwanden anschließend samt Statue unerkannt.

Da die Figur nicht nur mehrere Meter hoch, sondern auch extrem schwer war, ist für die Polizei klar: Hier waren mehrere Personen am Werk.

Es wird vermutet, dass sie einen Transporter oder einen Anhänger nutzten, um die Beute wegzuschaffen.