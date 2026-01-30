Terroranschlag von Solingen: Welche Rolle spielen SMS von Ex-Ministerin?

Düsseldorf - Im Streit um fehlende Unterlagen für den Untersuchungsausschuss zur Aufklärung des Solinger Terroranschlags hat die nordrhein-westfälische Regierung nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur nachgeliefert.

Ex-NRW-Familienministerin Josefine Paul (43) steht wegen des Solingen-Anschlags in der Kritik. © Rolf Vennenbernd/dpa

Am Vormittag sind demnach weitere Aktenbestände übermittelt worden, wie die dpa in Düsseldorf aus Kreisen des Flüchtlingsministeriums erfuhr.

Darunter sei auch die von der Opposition geforderte SMS-Kommunikation, die vor allem Textnachrichten der damaligen Fluchtministerin Josefine Paul (43, Grüne) vom Tatwochenende eingefordert hatte. SPD und FDP hatten der Regierung ein Ultimatum gestellt, Pauls gesamte dienstliche Chat-Kommunikation vom Anschlagswochenende bis zum 30. Januar vorzulegen.

Am Vormittag erörtert der Landtag das Thema auf Antrag der FDP-Opposition in einer Aktuellen Stunde. Paul war am Dienstag von ihrem Ministeramt zurückgetreten und hatte das damit begründet, dass polarisierende Debatten um ihre Person die Aufklärungsarbeit im U-Ausschuss behinderten.

In der Aktuellen Stunde wird Pauls Nachfolgerin Verena Schäffer (39, Grüne) sich erstmals als neue Fluchtministerin zu dem Komplex äußern.