Großeinsatz in NRW: Brutaler Angriff in Glaubenstempel - SEK riegelt Gebiet ab

In Moers (NRW) lief am Sonntagnachmittag ein großer Polizei-Einsatz an einem Sikh-Tempel. © Marius Becker/dpa

Wie BILD berichtet, wurde das religiöse Zentrum hermetisch abgeriegelt. Schwer bewaffnete Polizisten waren demnach vor Ort, ein Hubschrauber kreiste in der Luft.

Die Deutsche Presse-Agentur (DPA) erfuhr aus Sicherheitskreisen, dass es während der Gebetsstunde zu einer brutalen Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen kam. Dabei sollen auch Stichwaffen genutzt worden sein. Zeugen hatten zudem Schussgeräusche gehört.

Einsatzkräfte gingen dazwischen und trennten die Gruppen. Nach ersten Ermittlungen könnte es Streitigkeiten innerhalb der Glaubensgemeinschaft wegen eines neuen Vorstands gegeben haben, so die BILD. Dabei soll es auch um die Verteilung von Geldern gehen.

Ein Mitglied der Gemeinde sagte dem Boulevardblatt: "Hauptsächlich geht es um den Einfluss und wer hier im Tempel das Sagen hat. Als der Angriff begann, sind viele in Panik aus dem Tempel nach draußen geflüchtet, es hätte noch viel schlimmer enden können." Ihm zufolge war die Aktion geplant.