Aufatmen in Krefeld: Afrikanische Wildkatze eingefangen
Von Volker Danisch und Alina Eultgem
Krefeld - Die in Krefeld ausgebüxte Serval-Katze Nia ist eingefangen. Die afrikanische Wildkatze habe sich noch im Krefelder Zoo aufgehalten und sei von einem Tierpfleger hinter einem Vogelbereich entdeckt worden, sagte ein Zoo-Sprecher.
Mehrere Tierpfleger hätten Nia dann eingefangen. Die Wildkatze befinde sich nun im Absperrgehege, der nicht für Besucher zugänglich ist.
Wie der Serval aus seinem eigentlichen Bereich am Mittwoch entlaufen konnte, ist bislang unklar. Zunächst war das Tier nicht im Zoo entdeckt worden.
Polizei und Zoo hielten es für möglich, dass sich die Wildkatze nicht mehr im Zoo aufhielt. Auch die Stadt hatte berichtet, das Tier sei aus dem Zoo entwischt.
Inzwischen gehen die Verantwortlichen jedoch davon aus, dass sich das Tier nicht mehr auf dem Gelände befindet. Streifenwagen halten deshalb im Stadtgebiet Ausschau nach dem Ausreißer.
Der Zoo, die Polizei und der kommunale Ordnungsdienst suchten daraufhin nach dem Tier und baten die Bevölkerung um Hinweise. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand laut Zoo nicht. Der Zoo war weiter geöffnet.
Erstmeldung am 5. Juni, 15.08 Uhr, Update um 16.18 Uhr
Titelfoto: Vera Gorissen/Stadt Krefeld/dpa