Aufatmen in Krefeld: Afrikanische Wildkatze eingefangen

Krefeld - Die in Krefeld ausgebüxte Serval-Katze Nia ist eingefangen. Die afrikanische Wildkatze habe sich noch im Krefelder Zoo aufgehalten und sei von einem Tierpfleger hinter einem Vogelbereich entdeckt worden, sagte ein Zoo-Sprecher.

Wer diese Wildkatze sieht, sollte ruhig bleiben und umgehend die Krefelder Polizei informieren. © Vera Gorissen/Stadt Krefeld/dpa

Mehrere Tierpfleger hätten Nia dann eingefangen. Die Wildkatze befinde sich nun im Absperrgehege, der nicht für Besucher zugänglich ist.

Wie der Serval aus seinem eigentlichen Bereich am Mittwoch entlaufen konnte, ist bislang unklar. Zunächst war das Tier nicht im Zoo entdeckt worden.

Polizei und Zoo hielten es für möglich, dass sich die Wildkatze nicht mehr im Zoo aufhielt. Auch die Stadt hatte berichtet, das Tier sei aus dem Zoo entwischt.

Inzwischen gehen die Verantwortlichen jedoch davon aus, dass sich das Tier nicht mehr auf dem Gelände befindet. Streifenwagen halten deshalb im Stadtgebiet Ausschau nach dem Ausreißer.