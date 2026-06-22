Gute Ernte, schlechte Ernte: Das sagen Spargel-Bauern über diesjährige Ausbeute

Köln - Vielerorts ist Spargel bereits auf dem Teller gelandet - aber wie verlief die Ernte in diesem Jahr wirklich?

Die Spargelernte sei in diesem Jahr überdurchschnittlich gut gewesen. © Uli Deck/dpa

Die Antwort ist: Gut!

"Die Ernte war durchschnittlich bis leicht überdurchschnittlich", heißt es aus dem Umfeld der NRW-Landwirtschaftskammer. Zahlen lägen allerdings noch nicht vor.

Wegen des sonnigen Wetters hätten viele Bauern in diesem Jahr bereits Mitte März und damit früher als sonst in NRW üblich den ersten Spargel gestochen.

In den folgenden Wochen habe das Wetter jedoch zu einer regionalen Zweiteilung geführt: Im Rheinland seien die Wachstumsbedingungen besser gewesen als im Münsterland und Ostwestfalen, wo es deutlich mehr geregnet habe.