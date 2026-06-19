Fünf Jahre nach Jahrhundert-Flut: Trauerfeier mit prominenten Gästen

Düsseldorf - Zum fünften Jahrestag der Flutkatastrophe von 2021 soll am 14. Juli eine gemeinsame Gedenkveranstaltung von Landtag und Landesregierung stattfinden.

Die Jahrhundert-Flut in Nordrhein-Westfalen ist inzwischen fünf Jahre her. © Marius Becker/dpa

Daran werde auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (70) teilnehmen, teilte der Landtag mit. Schauplatz der Gedenkfeier ist der Plenarsaal des Landtags.

Außer Steinmeier sprechen Landtagspräsident André Kuper (65) und Ministerpräsident Hendrik Wüst (50, CDU). Eingeladen sind auch Vertreterinnen und Vertreter der betroffenen Regionen sowie Helferinnen und Helfer.

Bei der Hochwasser-Katastrophe im Sommer 2021 starben insgesamt mehr als 180 Menschen. In Nordrhein-Westfalen gab es 49 Todesopfer.

Landtagspräsident Kuper sagte mit Blick auf das Geschehen vor fünf Jahren: "Wir werden die Opfer der Hochwasserkatastrophe nie vergessen. Sie leben weiter in den Herzen ihrer Angehörigen und im kollektiven Gedächtnis unseres Landes."

Die Narben des Unwetters seien bis heute in den Städten und Dörfern sichtbar, sagte Kuper. "Sie erinnern an die Opfer, aber auch an das Engagement der Helferinnen und Helfer und den Zusammenhalt, der unser Land ausmacht. Auch daran werden wir bei der Gedenkstunde im Landtag erinnern."