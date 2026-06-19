Bad Bunny auf Tour in Deutschland, allerdings nur in dieser einen Stadt

Düsseldorf - Ein Weltstar zu Besuch in Nordrhein-Westfalen : An diesem Wochenende spielt Bad Bunny auf seiner Welttournee die einzigen beiden Shows in Deutschland.

Megastar Bad Bunny wird in Düsseldorf auf der Bühne stehen. © Lynne Sladky/AP/dpa

Mit einem Mix aus Reggaeton, Latin Trap und Pop füllt der Künstler aus Puerto Rico am Samstag und Sonntag (20 Uhr) die Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf.

Geplant war ursprünglich nur ein Termin - wegen der hohen Nachfrage hängte Bad Bunny noch eine Zusatzshow an.

Seit vergangenem November tourt der 32-Jährige mit seinem aktuellen Album "DeBÍ TiRAR MáS FOToS" (Deutsch: Ich hätte mehr Fotos machen sollen) durch die Welt. Mit über 100 Millionen monatlichen Hörern auf Spotify gehört Bad Bunny längst zu den bekanntesten Künstlern weltweit.

Ein Grammy für das beste Album, Halbzeitshow beim diesjährigen Superbowl – diese Meilensteine gelangen außerdem bisher keinem anderen Künstler mit ausschließlich spanischen Songs.

In seiner Musik spielen kulturelle Identität, Kolonialismus und Gentrifizierung eine große Rolle. Auch in seinen Shows und öffentlichen Statements vermittelt Bad Bunny immer wieder seine Ansichten zu konkreten Themen wie der radikalen Abschiebepolitik der US-Regierung.