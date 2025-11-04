Gute Nachrichten für E-Auto-Fahrer in NRW: Zahl der Ladepunkte deutlich gestiegen

Bonn - Die Zahl der öffentlichen Ladepunkte für Elektroautos in Nordrhein-Westfalen ist in den vergangenen zwölf Monaten deutlich gestiegen.

NRW zählt jetzt knapp 35.300 öffentliche Ladepunkte für E-Autos. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Nach Angaben der Bundesnetzagentur gab es zum 1. Oktober dieses Jahres landesweit knapp 35.300 öffentliche Ladepunkte. Das waren 18 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

Bundesweit lag das Plus bei 16 Prozent. In der Gesamtzahl enthalten sind rund 8300 Schnellladepunkte, also Ladepunkte mit einer Leistung von mehr als 22 Kilowatt.

Die Ladeleistung erhöhte sich den Angaben zufolge in dem Zeitraum in NRW um gut 11 Prozent auf 38,7 Kilowatt je Ladepunkt. Bundesweit lag dieser Wert am 1. Oktober bei 42,7 Kilowatt.

Nach einer Berechnung des Verbandes der Automobilindustrie (VDA) kamen am 1. Juli in NRW 19,5 E-Autos auf einen öffentlich zugänglichen Ladepunkt (1. Juli 2024: 20,8).

Berücksichtigt wurden dabei sowohl reine Batteriefahrzeuge als auch Plug-in-Hybride. Bundesweit lag der Wert bei 16,7. Unter allen Bundesländern lag Nordrhein-Westfalen damit auf dem drittletzten Rang. Der VDA-Auswertung lagen Daten der Bundesnetzagentur und des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) zugrunde.