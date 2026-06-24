Hitzefrei für alle Schüler in NRW ab sofort möglich

Düsseldorf - Hitzefrei ist jetzt für alle Schüler in Nordrhein-Westfalen unter bestimmten Voraussetzungen möglich.

Unter bestimmten Voraussetzungen ist Hitzefrei an sämtlichen Schulen in Nordrhein-Westfalen möglich. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa

Für die älteren Schüler an den Gymnasien, Gesamtschulen und Berufskollegs in NRW besteht ab sofort ebenfalls diese Möglichkeit, hieß es im Schulministerium des Landes.

Für alle anderen Schüler im Land gebe es bereits Regelungen zu Hitzefrei.

Angesichts der anhaltend hohen Temperaturen seien den Schulen kurzfristig zusätzliche Handlungsmöglichkeiten für den Unterricht in der Sekundarstufe II eingeräumt worden. Die Dauer der Unterrichtsstunden könne verkürzt werden, beispielsweise auf 30 Minuten bei Beibehaltung des regulären Stundenplans.

Außerdem sei es zulässig, "Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe II 'Hitzefrei' am Nachmittag zu erteilen, insbesondere wenn das Unterrichtsende durch Kurzunterricht vorgezogen wurde".

Diese Regelung zur Sekundarstufe II gelte ab sofort zunächst befristet bis zum Ende des Schuljahres am 31. Juli.