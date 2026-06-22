Mehr Gewalt in NRW-Zügen: Ticketkontrollen lösen oft Konflikte aus

Düsseldorf - Von Sachbeschädigung über Beleidigung bis zu Körperverletzung und Waffengebrauch: In den Nahverkehrszügen in Nordrhein-Westfalen ist die Zahl der sicherheitsrelevanten Vorfälle 2025 gestiegen.

In NRW-Nahverkehrszügen ist die Zahl der sicherheitsrelevanten Vorfälle zuletzt weiter gestiegen. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Insgesamt wurden vergangenes Jahr über 20.150 Vorfälle erfasst - fast 1350 mehr als im Vorjahr. Das geht aus dem neuen Sicherheitsbericht 2025 für den Regionalverkehr in NRW hervor.

Auffällig: Vor allem Sachbeschädigungen und Verunreinigungen haben zugenommen. Die Zahl der Körperverletzungen ging zwar leicht zurück, dafür stiegen Bedrohungen und auch Fälle mit Waffengebrauch (von 35 auf 46).

Mit Abstand am häufigsten bleiben aber Beleidigungen. Rund 5550 Mal wurden sie registriert, auch wenn diese Zahl insgesamt etwas gesunken ist.

Besonders betroffen ist das Zugpersonal. Laut Bericht sind es immer wieder Ticketkontrollen, die Konflikte auslösen.

Dabei wird das Personal nicht nur beleidigt, sondern auch bedroht oder sogar angegriffen.