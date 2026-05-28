Hohe Auszeichnung: "Lindenstraße"-Stars werden von NRW-Chef geehrt

Düsseldorf - Hans W. Geißendörfer, Produzent der früheren ARD-Serie " Lindenstraße ", erhält den Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen .

Auch "Lindenstraße"-Star Georg Uecker (63, 4.v.r) wird mit dem Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen ausgezeichnet. © Jörg Carstensen/dpa

Neben dem 85-Jährigen würden auch die "Lindenstraße"-Schauspieler Georg Uecker (63) und Claus Vinçon (69) ausgezeichnet, teilte die Staatskanzlei in Düsseldorf mit.

Ministerpräsident Hendrik Wüst (50, CDU) werde den Orden am kommenden Dienstag (2. Juni) an insgesamt 15 Persönlichkeiten verleihen, die sich in besonderer Weise für ein offenes, vielfältiges und respektvolles Miteinander in NRW einsetzten und damit auch die Gleichberechtigung queerer Menschen stärkten.

Die von Geißendörfer erfundene "Lindenstraße" habe schon früh Themen wie Aids und gleichgeschlechtliche Beziehungen im deutschen Fernsehen aufgegriffen, hieß es zur Begründung. Außerdem fördere der 85-Jährige den Filmnachwuchs und engagiere sich für den Erhalt des deutschen Film-Erbes.

Uecker spielte in der "Lindenstraße", die in München spielte, aber in Köln produziert wurde, die Rolle des Carsten Flöter. Dessen Kussszene mit Robert Engel (Martin Armknecht) galt 1990 als Skandal und ging als erster Schwulen-Kuss in einer deutschen Serie in die TV-Geschichte ein.

Uecker wie auch sein Schauspiel-Kollege Vinçon setzten sich seit vielen Jahren öffentlich für die queere Community ein und engagierten sich besonders bei der HIV- und Aids-Prävention, erklärte die Staatskanzlei.