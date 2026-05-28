Afrika-Tag im Zoo Duisburg: Diese Abenteuer erwarten Euch am Sonntag

Duisburg - Beim großen "Erlebnistag Afrika" dreht sich am Sonntag (31. Mai) im Zoo Duisburg alles um die faszinierende Tierwelt des Kontinents.

Beim Erlebnistag Afrika im Zoo Duisburg steht die Tierwelt des afrikanischen Kontinents im Mittelpunkt. Hier zu sehen: Watussi-Rinder. © Zoo Duisburg

Wie die Verantwortlichen mitteilen, warten jede Menge Mitmachaktionen, Führungen und spannende Einblicke auf große und kleine Besucher.

Vor allem Kinder sollen beim Aktionstag selbst aktiv werden. Auf der Lemureninsel können sie zum Beispiel erschnuppern, wie wichtig Gerüche für die Kommunikation der Tiere sind.

Bei den Erdmännchen dürfen Zoofans ausprobieren, wie ein richtiger Futterplan für Tiere zusammengestellt wird. Im Affenhaus dreht sich später alles um die enorme Kraft verschiedener Affenarten.

Auch das Aquarium bietet besondere Einblicke: Dort lebt unter anderem der seltene Mangarahara-Buntbarsch. Die Fischart galt zeitweise sogar schon als möglicherweise ausgestorben.