Jetzt kommt es knüppeldick für alle Pendler: Überprüfung von 60 Stadtbahnen dauert länger

Bonn - Pendler und andere Verkehrsteilnehmer müssen in Bonn weiterhin starke Nerven zeigen.

Die Überprüfungen von 60 Stadtbahnen in Bonn dauern länger als angenommen. (Archivfoto) © Thomas Banneyer/dpa

Denn nicht nur eine für die Stadt wichtige Rhein-Brücke bleibt noch lange gesperrt, auch im Nahverkehr gibt es in der früheren Bundeshauptstadt Engpässe: 60 der 75 Stadtbahnen wurden kürzlich aus dem Verkehr genommen, weil Materialermüdungen beanstandet worden waren.

Zwei Tage nach dieser schlechten Nachricht teilten die Stadtwerke Bonn mit, dass die Überprüfungen länger dauern als zunächst gedacht. Ein Gutachter-Team werde in den kommenden zwei Wochen ein Untersuchungskonzept vorlegen, auf dessen Basis geprüft werden solle.

Damit zerschlägt sich die von der Bonner-Stadtwerke-Geschäftsführung geäußerte Hoffnung, dass die betroffenen Bahnen schon in der kommenden Woche wieder auf ihren Strecken unterwegs sein können.

Wohl frühestens Mitte August werden die betroffenen Stadtbahnen wieder in den regulären Einsatz kommen. "Sicherheit geht vor Schnelligkeit", sagte Stadtwerke-Geschäftsführerin Anja Wenmakers.