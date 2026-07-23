Polizei fesselt 37-Jährigen bei Einsatz in Duisburg: Kurz darauf ist er tot

Duisburg - Nach dem Tod eines 37-Jährigen im Anschluss an einen Polizeieinsatz in Duisburg wird gegen sechs Beamte und zwei Mitarbeiter des Rettungsdienstes ermittelt. Der Vorfall liegt bereits einige Tage zurück, wie die Staatsanwaltschaft Duisburg mitteilte.

Der Einsatz der Beamten gestaltete sich schwierig. (Symbolfoto) © Jens Kalaene/dpa

Einsatzkräfte der Duisburger Polizei waren den Angaben zufolge in der Nacht zum vergangenen Sonntag in eine Wohnung gerufen worden, wo ein 37-Jähriger in einem Badezimmer schrie und randalierte.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hatte er sich in dem Raum eingeschlossen.

"Die Beamten verschafften sich in der Folge Zutritt zu dem Badezimmer, legten dem Mann aus Eigensicherungsgründen und zu seinem Schutz zunächst Hand- und Fußfesseln an und verständigten einen Notarzt sowie einen Rettungswagen", hieß es in einer Mitteilung.

Im Verlauf des Einsatzes habe der Mann dann das Bewusstsein verloren. Nach einer zunächst erfolgreichen Reanimation sei der 37-Jährige mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gekommen, dort aber wenig später gestorben.