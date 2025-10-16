Katastrophale Schulstudie: Jugendliche in NRW im Bildungstief

Neuntklässler in NRW schneiden laut dem neuen IQB-Bildungstrend 2024 deutlich schlechter ab als noch 2018 - vor allem in Mathe, Bio, Chemie und Physik.

Von Yuriko Wahl-Immel und Alina Eultgem

Düsseldorf - Neuntklässler in Nordrhein-Westfalen schneiden laut dem neuen IQB-Bildungstrend 2024 deutlich schlechter ab als noch 2018 - vor allem in Mathe, Bio, Chemie und Physik.

NRW-Schüler schneiden in Mathe und Naturwissenschaften deutlich schlechter ab als noch 2018. (Symbolfoto)
NRW-Schüler schneiden in Mathe und Naturwissenschaften deutlich schlechter ab als noch 2018. (Symbolfoto)  © Uli Deck/dpa

Die Studie zeigt auch, dass NRW im Vergleich zu anderen Bundesländern im unteren Feld landet.

Besonders in Mathe sieht es düster aus: Rund 41 Prozent der Neuntklässler erreichen nicht einmal den Mindeststandard für den mittleren Schulabschluss.

Bundesweit ist es etwa jeder Dritte. Auch in Biologie, Chemie und Physik liegen die Werte unter dem Durchschnitt.

Wohnhaus akut einsturzgefährdet! Bewohner müssen evakuiert werden
Nordrhein-Westfalen Wohnhaus akut einsturzgefährdet! Bewohner müssen evakuiert werden

Die Forscher sehen dafür mehrere mögliche Gründe: Corona-Folgen, eingeschränkte Schul- und Sozialkontakte, aber auch gestiegene Belastungen durch Krisen und Kriege.

Selbst Gymnasiasten und Schüler ohne Migrationshintergrund haben im Schnitt schlechter abgeschnitten als vor sechs Jahren.

NRW plant Reformen: Doch Skepsis bleibt groß

Dorothee Feller (59, CDU), Bildungsministerin in Nordrhein-Westfalen, möchte Schulen stärken und Lehrkräfte in Zukunft besser unterstützen. (Archivfoto)
Dorothee Feller (59, CDU), Bildungsministerin in Nordrhein-Westfalen, möchte Schulen stärken und Lehrkräfte in Zukunft besser unterstützen. (Archivfoto)  © Oliver Berg/dpa

NRW-Schulministerin Dorothee Feller (59, CDU) zeigt sich besorgt, will aber gegensteuern.

Schulen müssten jetzt gestärkt und Lehrkräfte besser unterstützt werden. Geplant seien unter anderem regelmäßige Lernstandserhebungen, mehr Fokus auf Grundkenntnisse und eine praxisnähere Lehrkräfte-Ausbildung.

Doch die Opposition glaubt nicht, dass das reicht: SPD-Fraktionschef Jochen Ott (51) spricht von "halbherzigen Maßnahmen" und fordert mehr Freiraum für Lehrer und gezielte Hilfe bei seelischen Problemen von Schülern.

Randalierer durch Polizeischuss verletzt: Mann in Psychiatrie untergebracht
Nordrhein-Westfalen Randalierer durch Polizeischuss verletzt: Mann in Psychiatrie untergebracht

Die FDP kritisiert, die Landesregierung verzettele sich mit "ideologischen Projekten" und gefährde so eine ganze Schülergeneration.

Auch die Lehrergewerkschaft VBE warnt: Ohne mehr Personal und Geld könnten die Schulen den Rückstand kaum aufholen.

Titelfoto: Uli Deck/dpa

Mehr zum Thema Nordrhein-Westfalen: