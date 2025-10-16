Katastrophale Schulstudie: Jugendliche in NRW im Bildungstief

Düsseldorf - Neuntklässler in Nordrhein-Westfalen schneiden laut dem neuen IQB-Bildungstrend 2024 deutlich schlechter ab als noch 2018 - vor allem in Mathe, Bio, Chemie und Physik.

NRW-Schüler schneiden in Mathe und Naturwissenschaften deutlich schlechter ab als noch 2018. (Symbolfoto) © Uli Deck/dpa

Die Studie zeigt auch, dass NRW im Vergleich zu anderen Bundesländern im unteren Feld landet.

Besonders in Mathe sieht es düster aus: Rund 41 Prozent der Neuntklässler erreichen nicht einmal den Mindeststandard für den mittleren Schulabschluss.

Bundesweit ist es etwa jeder Dritte. Auch in Biologie, Chemie und Physik liegen die Werte unter dem Durchschnitt.

Die Forscher sehen dafür mehrere mögliche Gründe: Corona-Folgen, eingeschränkte Schul- und Sozialkontakte, aber auch gestiegene Belastungen durch Krisen und Kriege.

Selbst Gymnasiasten und Schüler ohne Migrationshintergrund haben im Schnitt schlechter abgeschnitten als vor sechs Jahren.