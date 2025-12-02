Zugausfälle vorbei: National Express kehrt zu Normalfahrplan zurück

Köln - Das zweitgrößte Bahnunternehmen in Nordrhein-Westfalen , National Express, will von Mitte Dezember an wie geplant auf allen Linien wieder nach regulärem Fahrplan fahren.

Der National Express fährt ab Mitte Dezember wieder nach regulärem Fahrplan. (Archivbild) © Henning Kaiser/dpa

Die Phase, in der durch den Lokführermangel zahlreiche Züge ausgefallen sind, sei überwunden.

"Wir verfügen jetzt wieder über die personellen Kapazitäten, um den Regelfahrplan zuverlässig zu bedienen", sagte Geschäftsführer Michael Hetzer.

Zuletzt hatte National Express - wie andere Bahnunternehmen auch - vor allem Züge am späten Abend und am Wochenende gestrichen, weil Personal fehlte.