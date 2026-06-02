Kaum verheiratet, schon Eltern: Hochzeitsfeier endet im Kreißsaal

Dormagen - Es sollte eine standesamtliche Hochzeit werden, wie sie an jedem Wochenende in Deutschland zigfach stattfindet. Doch dann änderte sich alles - und Katharina und Raffaele aus Dormagen ( NRW ) hatten am Ende gleich doppelten Grund zur Freude.

Am Samstag gaben sich Katharina und Raffaele aus Dormagen das Jawort. Am Ende hatten sie doppelten Grund zur Freude. (Symbolfoto) © Silas Stein/dpa

Um Punkt 11.30 Uhr am Samstagvormittag begann die Trauung des Paares im Historischen Rathaus der Stadt zwischen Köln und Düsseldorf. Nach rund 15 Minuten waren alle Papiere unterschrieben und Katharina und Raffaele auch ganz offiziell ein Ehepaar.

Doch dann die Wendung: Anstatt ausgelassen mit den Gästen zu feiern und auf ihre Liebe anzustoßen, setzten bei der hochschwangeren Braut plötzlich die Wehen ein, wie das Dormager Nachrichtenportal "Dormago" berichtet.

Umgehend wurde daher ein Notarzt zum Rathaus gerufen.

Dieser kümmerte sich zunächst um Katharina und brachte sie daraufhin auf direktem Weg vom Standesamt ins nahe gelegene Neusser Lukas-Krankenhaus. Alles ging dabei so schnell, dass Katharina nicht einmal Zeit hatte, ihr Brautkleid auszuziehen.