Klage eingereicht: "Hells Angels" gehen gegen Vereinsverbot vor

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Ende April durchsuchen zahlreiche Ermittler mehr als 50 Objekte. Der Innenminister spricht ein Verbot aus, das jetzt das NRW-Oberverwaltungsgericht beschäftigt.

Von Carsten Linnhoff

Münster - Rund vier Wochen nach dem Vereinsverbot der Leverkusener Ortsgruppe der "Hells Angels" hat die Rockergruppe am Oberverwaltungsgericht (OVG) für das Land Nordrhein-Westfalen eine Klage eingereicht.

Die Leverkusener Ortsgruppe der "Hells Angels" hat gegen das Vereinsverbot Klage eingereicht. (Symbolbild)
Die Leverkusener Ortsgruppe der "Hells Angels" hat gegen das Vereinsverbot Klage eingereicht. (Symbolbild)  © Fredrik von Erichsen/dpa

Nach Angaben einer Sprecherin ist das Gericht in Münster als erste Instanz für Vereinsverbote zuständig. Wann das Gericht über die Klage entscheidet, ist offen. 

Das NRW-Innenministerium hatte den Verein am 28. April verboten und aufgelöst. Am gleichen Tag durchsuchten zahlreiche Einsatzkräfte mehr als 50 Objekte in 28 Städten in NRW

Innenminister Herbert Reul (73, CDU) wirft den Rockern Drogenhandel, Bedrohungen, Nötigungen, Körperverletzung und räuberische Erpressung vor.

Titelfoto: Fredrik von Erichsen/dpa

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