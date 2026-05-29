Klage eingereicht: "Hells Angels" gehen gegen Vereinsverbot vor

Münster - Rund vier Wochen nach dem Vereinsverbot der Leverkusener Ortsgruppe der "Hells Angels" hat die Rockergruppe am Oberverwaltungsgericht (OVG) für das Land Nordrhein-Westfalen eine Klage eingereicht.

Die Leverkusener Ortsgruppe der "Hells Angels" hat gegen das Vereinsverbot Klage eingereicht. (Symbolbild) © Fredrik von Erichsen/dpa

Nach Angaben einer Sprecherin ist das Gericht in Münster als erste Instanz für Vereinsverbote zuständig. Wann das Gericht über die Klage entscheidet, ist offen.

Das NRW-Innenministerium hatte den Verein am 28. April verboten und aufgelöst. Am gleichen Tag durchsuchten zahlreiche Einsatzkräfte mehr als 50 Objekte in 28 Städten in NRW.