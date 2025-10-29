Krankgeschriebener Lehrer gewann Koch-Show: Jetzt hat Opposition Fragen zum Preisgeld

Köln - Im Fall um einen krankgeschriebenen Lehrer, der an zwei Kochshows teilgenommen haben soll, will die Opposition im Landtag Details zu seinem Preisgeld wissen.

Die FDP-Abgeordnete Franziska Müller-Rech (40) will wissen, ob der Lehrer das in der Kochshow gewonnene Preisgeld als Einkunft aus einer Nebentätigkeit angemeldet hat. © Federico Gambarini/dpa

Der Mann hatte eine der Shows gewonnen und müsste damit laut der FDP-Abgeordneten Franziska Müller-Rech (40) 3000 Euro kassiert haben.

Die Liberalen wollen wissen, ob der Beamte das als Einkunft aus einer Nebentätigkeit angemeldet hat.

Ministerin Dorothee Feller (59, CDU) ging am Mittwoch im Schulausschuss des Landtags auf die konkrete Frage nicht ein und verwies auf das laufende Disziplinarverfahren gegen den Lehrer. Dort werde von der Bezirksregierung Köln alles geklärt.

Die Schulministerin betonte mehrfach, dass man aus Einzelfällen keinen Generalverdacht ableiten dürfe: "Dadurch entstehen Misstrauen und Denunziantentum."