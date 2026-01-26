Lichter aus in Rösrath: Stromausfall legt Teile der Stadt lahm

Rösrath - In Teilen von Rösrath nahe Köln i st am späten Nachmittag der Strom ausgefallen.

Ohne Strom: Die Störung in Rösrath soll laut Netzbetreiber bis 23 Uhr behoben sein. (Symbolbild) © Silas Stein/dpa

"Techniker sind im Einsatz", hieß es auf der Internetseite des Netzbetreibers Regionetz. Als voraussichtliches Ende der Störung wurde 23 Uhr angegeben.

Von dem Stromausfall seien Teile von Rösrath betroffen, sagte ein Polizeisprecher. Der Grund für den Ausfall sei unbekannt.

Größere Vorkommnisse wegen des Stromausfalls gebe es nicht. Rösrath gehört zum Rheinisch-Bergischen Kreis.