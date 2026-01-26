Lichter aus in Rösrath: Stromausfall legt Teile der Stadt lahm
Von Helge Toben
Rösrath - In Teilen von Rösrath nahe Köln ist am späten Nachmittag der Strom ausgefallen.
"Techniker sind im Einsatz", hieß es auf der Internetseite des Netzbetreibers Regionetz. Als voraussichtliches Ende der Störung wurde 23 Uhr angegeben.
Von dem Stromausfall seien Teile von Rösrath betroffen, sagte ein Polizeisprecher. Der Grund für den Ausfall sei unbekannt.
Größere Vorkommnisse wegen des Stromausfalls gebe es nicht. Rösrath gehört zum Rheinisch-Bergischen Kreis.
Wie viele Haushalte von der Störung betroffen waren, wurde zunächst nicht bekannt. Die Internetseite Störungsauskunft.de verzeichnete am Abend rund 300 Meldungen aus dem Raum Rösrath.
Titelfoto: Silas Stein/dpa